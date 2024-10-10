Главные новости за 10 октября. Сочи

В поселке Дагомыс в Сочи 39-летний приезжий, распивая алкоголь у магазина, бросил бутылку и попал по голове двухлетней девочке. Сразу после происшествия инспекторы по делам несовершеннолетних (ПДН) оперативно установили личность правонарушителя.

Сочинская прокуратура после запроса депутата Госдумы Константина Затулина займется незаконной пристройкой. Житель курорта обратился к парламентарию с сообщением о том, что на улице Просвещения возводят незаконную пристройку к его дому.

За три квартала 2024 года в Сочи на 6% упал спрос на лекарственные средства и травяные сборы, облегчающие засыпание. В основном это произошло за счет падения спроса на травяные сборы: их приобретали на 12% меньше. Снотворные лекарства, наоборот, приросли на 15% к аналогичному периоду 2023 года.

В Сочи продолжают проводить рейды по проверке приезжих. В результате одного из них в отдел полиции доставили 34 иностранца.

Новый, 16-й Сочинский джазовый фестиваль пройдет на курорте в 2025 году. Власти города планируют оказать всю необходимую поддержку в организации мероприятия.

В Сочи ищут водителя электросамоката, который сбил школьницу. Сообщения об инциденте появились в соцсетях. Позже по данному факту СУ СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело.

ГК «Мантера» вложит 500 млн руб. в покупку новых аттракционов для «Сочи Парка». Компания намерена приобрести два итальянских аттракциона, которые назовут «Лесная почта» и «Кочки-грибочки».

В 2024 году объем налоговых поступлений от малого и среднего предпринимательства в бюджет Сочи значительно возрос, достигнув более 2,7 млрд руб. за девять месяцев. Это на 48% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Летом 2024 года доля туристов, зарегистрировавших аккаунты в каршеринге, составила 42%. В основном это пользователи из других регионов, в то время как 58% составляют местные жители Сочи и окрестностей.