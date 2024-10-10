Власти Сочи приняли решение провести 16-й джазовый фестиваль в следующем году

Новый, 16-й Сочинский джазовый фестиваль пройдет на курорте в 2025 году. Власти города планируют оказать всю необходимую поддержку в организации мероприятия, сообщил в своем Telegram-канале глава Сочи Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ

Мэр встретился с российским джазменом Игорем Бутманом и его командой. Стороны обсудили ряд тем, связанных с культурной жизнью города. Господин Прошунин напомнил, что прошедший 15-й джазовый фестиваль на курорте был «аншлаговым». Также глава курорта поблагодарил Игоря Бутмана за новые инструменты, подаренные колледжу искусств, и насыщенную образовательную программу.

«Маэстро поделился творческими планами на будущий год. Уже решено: шестнадцатому фестивалю — быть! Окажем необходимую поддержку в его организации. Предложил расширить концертные площадки и рассмотреть в качестве дополнительной сцены наш обновленный Летний театр»,— заключил господин Прошунин.

Юбилейный джазовый фестиваль в Сочи посетили более 16 тыс. человек. Мероприятие завершилось гала-концертом в концертном зале «Фестивальный», здесь выступили Игорь Бутман, Фантине и Московский джазовый оркестр и другие артисты и коллективы.

Вячеслав Рыжков