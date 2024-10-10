«Мантера» инвестирует 500 млн рублей в покупку аттракционов для «Сочи Парка»

ГК «Мантера» вложит 500 млн руб. в покупку новых аттракционов для «Сочи Парка». Компания намерена приобрести два итальянских аттракциона, которые назовут «Лесная почта» и «Кочки-грибочки», пишет «Ведомости Юг» со ссылкой на пресс-службу «Мантеры».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «Сочи Парк» Фото: АО «Сочи Парк»

«Земляные работы в рамках строительства аттракционов начнутся уже в ноябре, а прокатиться на "Лесной почте" и "Кочках-грибочках" гости смогут летом 2025 года»,— уточнили в пресс-службе.

Закупка связана с реновацией детского уголка в парке, которая запланирована на следующий год. Длина «Лесной почты» — 123 м. В него включен поезд на 16 мест. Второй аттракцион — «Кочки-грибочки» — интерактивная карусель на 20 мест. Она оборудована педалями, с помощью которых гости смогут поднимать свой посадочный модуль вверх и вниз.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в начале месяца подписал распоряжение, позволяющее «Сочи Парку» принять три итальянских аттракциона с использованием таможенной льготы. Аттракционы произвела компания Antonio Zamperla S.p.A.: Magik Bikes 10, Сompact Spinning и BigWaves.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что у «Мантеры» сменилось руководство. Единственным учредителем компании стало краснодарское ООО «Юг-Бизнеспартнер». Бенефициар компании — Андрей Скок, которого СМИ называют управляющим активами семьи экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева.

Вячеслав Рыжков