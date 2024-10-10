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Полиция Сочи ищет сбившего школьницу самокатчика

В Сочи ищут водителя электросамоката, который сбил школьницу. Сообщения об инциденте появились в соцсетях. В пресс-службе УВД курорта «Ъ-Сочи» рассказали, что ищут нарушителя.

Фото: «ЧП Сочи»

Фото: «ЧП Сочи»

Инцидент, как утверждается, произошел днем накануне, 9 октября, на остановке общественного транспорта. Видеозапись с камеры наблюдения зафиксировала момент аварии. На кадрах видно, как самокатчик с пассажиркой не успел затормозить перед девочкой, выходившей из автобуса. Школьница получила травмы, водитель самоката скрылся.

В конце августа «Ъ-Сочи» сообщал, что вблизи образовательных организаций города уберут стоянки СИМ. Такое решение приняли власти Сочи совместно с кикшеринговыми компаниями. По мнению главы курорта Андрея Прошунина, так у детей будет меньше соблазнов пользоваться электросамокатами.

Вячеслав Рыжков

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