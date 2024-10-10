Спрос на средства для засыпания в Сочи упал на 6%

За три квартала 2024 года в Сочи на 6% упал спрос на лекарственные средства и травяные сборы, облегчающие засыпание. В основном это произошло за счет падения спроса на травяные сборы: их приобретали на 12% меньше. Снотворные лекарства, наоборот, приросли на 15% к аналогичному периоду 2023 года, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе «Сбер Аптеки».

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«По данным статистики продаж "Сбер Аптеки", в Сочи внутри категорий лекарственных средств и травяных сборов, облегчающих засыпание, спрос на более мягкие средства растительного происхождения в 2023 году был выше, чем спрос на лекарственные препараты. Результаты показали, что в 2023 году совокупный спрос на эти категории препаратов вырос на 87% по сравнению с 2022 годом. Травяные сборы выросли на 95%, а лекарственные препараты только на 57%»,— поделились аналитики.

Специалисты отмечают, что снотворные препараты играют решающую роль в лечении нарушений сна. По словам аналитиков, всегда есть категория людей, которые испытывают сложности с засыпанием и используют снотворные препараты для решения этой особенности по здоровью. Отмечаются и сезонные пики спроса, как правило, осенью и весной, когда организм испытывает фоновый стресс от смены сезона. В этот период у некоторых людей могут наблюдаться временные симптомы нарушения сна. Расстройство сна может быть и симптомом хронического заболевания в стадии обострения.

«Данные факторы влияют на колебания спроса на снотворные препараты, лекарственные средства и травяные сборы, год к году, в результате чего одни и те же категории средств могут быть более востребованы в один период времени и менее востребованы в другой, затем тенденция меняется»,— заключили в пресс-службе.

Вячеслав Рыжков