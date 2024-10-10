Для проверки в Сочи задержали 34 иностранца

В Сочи продолжают проводить рейды по проверке приезжих. В результате одного из них в отдел полиции доставили 34 иностранца, сообщает пресс-служба УВД города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На улице Макаренко сотрудники полиции провели операцию, в ходе которой проверили документы у иностранных граждан. Всех задержанных доставили в пункт полиции для постановки на фото и дактилоскопический учет. В ходе проверки у приезжих также проверили законность пребывания на территории России.

«Ъ-Сочи» писал, что в ходе рейда сотрудники ДПС в Хостинском районе курорта выявили группу иностранных граждан, которые пребывали в России без необходимых документов. Нарушителям грозят штрафы и выдворение за пределы страны.

Мария Удовик