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Приезжий бросил бутылку и попал по голове двухлетнего ребенка в Сочи

В поселке Дагомыс в Сочи 39-летний приезжий, распивая алкоголь у магазина, бросил бутылку и попал по голове двухлетней девочке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Сразу после происшествия инспекторы по делам несовершеннолетних (ПДН) оперативно установили личность правонарушителя. В результате совместных действий с сотрудниками ППС был задержан 39-летний житель Мурманской области.

В отношении туриста составили административный протокол. Приезжего поместили в камеру для задержанных.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия. О состоянии ребенка не сообщалось.

«Ъ-Сочи» писал, что сочинца, который показывал по видеосвязи свое обнаженное тело несовершеннолетним, осудили на семь лет. Фигурант также должен будет выплатить 1,4 млн руб. штрафа.

Мария Удовик

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