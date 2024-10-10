Летом сочинцы чаще туристов пользовались каршерингом

Летом 2024 года доля туристов, зарегистрировавших аккаунты в каршеринге, составила 42%. В основном это пользователи из других регионов, в то время как 58% составляют местные жители Сочи и окрестностей, сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе «Делимобиль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В этом сезоне автомобили категорий «комфорт» и «бизнес» пользовались большей популярностью среди клиентов, которые планировали отправляться в длительный поездки. Среди пользователей сервиса в возрасте 26–35 лет большим спросом пользовались автомобили Belgee x50, Haval Jolion и Geely Coolray. За летний сезон путешественники в Сочи и ближайших городах проехали суммарно более 1,2 млн км.

По данным сервиса аренды авто, с мая по август наблюдается повышенный интерес к автомобилям категории «Бизнес», среди них выделяются Mercedes GLC 300d, E 200 (W213) и A 200. По статистике, автомобиль берут в аренду на срок от одних до нескольких суток.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте в 4,5 раза выросло количество поездок в аэропорт Сочи на каршеринговых авто. Однако больше всего поездок в таком направлении выросло в Нижнем Новгороде.

Мария Удовик