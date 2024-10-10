По факту наезда электросамоката на школьницу в Сочи возбудили уголовное дело

В результате наезда электросамоката на девочку в Адлерском районе Сочи 9 октября правоохранительные органы города возбудили уголовное дело. Виновники происшествия скрылись с места инцидента, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В социальных сетях появились сообщения о том, что на остановке общественного транспорта в Адлере электросамокат сбил несовершеннолетнюю девочку. На средстве индивидуальной мобильности находились двое граждан. После инцидента нарушители покинули место происшествия.

В связи с этим следственный отдел по Адлерскому району Сочи инициировал уголовное дело по ч. 1 ст. 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта). Расследование ведется под контролем главы следкома Кубани Андрея Маслова. Сейчас специалисты проводят необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств случившегося и для установления личностей подозреваемых и свидетелей.

«Ъ-Сочи» писал, что происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как пользователи СИМ не успели затормозить перед школьницей, которая в это время выходила из автобуса.

Мария Удовик