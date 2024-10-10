По запросу депутата Затулина прокуратура в Сочи займется незаконной пристройкой

Сочинская прокуратура после запроса депутата Госдумы Константина Затулина займется незаконной пристройкой. Житель курорта обратился к парламентарию с сообщением о том, что на улице Просвещения возводят незаконную пристройку к его дому, сообщается в Telegram-канале депутата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сочинец заявил, что двухэтажная постройка нарушает строительные нормы. Господин Затулин направил запрос в прокуратуру Краснодарского края с просьбой организовать проверку и принять меры реагирования, если нарушения подтвердятся.

Прокурор региона Сергей Табельский сообщил, что на место выехали сотрудники муниципального земельного контроля. Специалисты подтвердили факт незаконного строительства. На возведение пристройки разрешительных документов не выдавали.

«Администрация Сочи уже получила представление об устранении выявленных нарушений. Дело поставлено на контроль, и результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования будут отслеживаться прокуратурой района»,— заявил господин Затулин.

Ранее депутат обратился к президенту Абхазии Аслану Бжанию с просьбой помочь жителю Сочи, ставшему жертвой жилищного мошенничества. К парламентарию с просьбой о помощи обратился реаниматолог, который пытался купить жилье в соседней республике.

Вячеслав Рыжков