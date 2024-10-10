Объем поступлений в бюджет Сочи от МСП в 2024 году увеличился на 48%

В 2024 году объем налоговых поступлений от малого и среднего предпринимательства в бюджет Сочи значительно возрос, достигнув более 2,7 млрд руб. за девять месяцев. Это на 48% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

За три квартала 2024 года в городскую казну по упрощенной системе налогообложения и по патентной системе, которые в основном применяют субъекты МСП, поступило 2,7 млрд руб. Прирост в 2024 году составил 893,8 млн руб. Сегодня в Сочи зарегистрировано около 38 тыс. малых и средних предприятий, а также 66,1 тыс. самозанятых граждан.

Мария Удовик