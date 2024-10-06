С банкира возьмут бриллиантами

Как стало известно “Ъ”, в рамках уголовного дела экс-руководителя дагестанского филиала Россельхозбанка Гитиномагомеда Гаджимагомедова, сбежавшего от следствия в ОАЭ, арестованы драгоценности, содержащие более 600 бриллиантов и рубинов. Банкир заочно обвиняется в выдаче кредитов на миллиарды рублей, которые были похищены. В качестве откатов ему достались деньги и драгоценности. Уголовное преследование предполагаемых сообщников финансиста суд решил прекратить в связи с истечением срока давности, однако данное решение обжаловала прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гитиномагомед Гаджимагомедов

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Гитиномагомед Гаджимагомедов

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Списки активов, на которые претендует Россельхозбанк, признанный потерпевшим по уголовному делу бывшего начальника своего филиала в Дагестане, занимает с десяток страниц. В них указаны многочисленные земельные участки, жилые дома, офисы и квартиры, расположенные преимущественно в Махачкале и Дербенте. Тут же упомянуты десятки счетов в различных банках и автомобили. Отдельно описаны драгоценности, изъятые из сейфовых ячеек банка — в них, по версии следствия, которое ведет главное следственное управление (ГСУ) СКР, хранились предметы коммерческого подкупа, или, проще говоря, откаты, полученные главным фигурантом дела и его сообщниками.

Среди прочего было изъято около двадцати изделий из сплавов золота, серебра или палладия. При этом, по данным следствия, серьги, кольца, броши и браслеты имели вставки из драгоценных камней, содержащие 194, 264, 336 и даже 618 бриллиантов, а также 158 и 548 природных рубинов.

Гитиномагомед Гаджимагомедов, ранее возглавлявший дагестанское отделение Россельхозбанка, был заочно арестован Басманным райсудом по ходатайству ГСУ СКР еще в 2019 году. Уже тогда следствие располагало данными о том, что банкир, причастный к различным преступлениям, в том числе превышению должностных полномочий с причинением тяжких последствий, а также коммерческим подкупам (ст. 286 и 204 УК РФ), сбежал в ОАЭ, откуда его так и не выдали. Очевидно, его уголовное дело в итоге будет рассмотрено судом заочно, а активы направлены Россельхозбанку для погашения ущерба. При этом срок ареста ценностей фигурантов решением суда продлен до 15 декабря этого года.

В России же очно арестовали бывшего топ-менеджера дагестанского филиала Россельхозбанка Михаила Ильина и экс-члена совета директоров завода строительных материалов (ЗСМ) Нияза Оразова, ранее работавшего в том же банке, обвинив их в подкупе и по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

По версии СКР, в основу которой легло заявление бенефициара ЗСМ Хабиба Нартгишева, в 2012 году он передал господам Оразову и Ильину 45 млн руб., которые они совместно с бывшим главой филиала Россельхозбанка Гитиномагомедом Гаджимагомедовым вымогали у него за выделение банком кредита для предприятия в размере 5,3 млрд руб. На эти деньги планировалось возвести корпуса ЗСМ на инвестиционной площадке «Уйташ» для производства керамического кирпича, газобетонных блоков, строительных смесей и извести. Несмотря на финансовые вливания, ЗСМ в 2019 году был признан банкротом.

24 сентября 2020 года господ Ильина и Оразова задержали. В свою очередь, Пресненский райсуд, в который было передано их дело, в марте этого года назначил Михаилу Ильину восемь, а Ниязу Оразову семь лет заключения, но освободил их от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Фигуранты и их защитники, убежденные в своей невиновности, обжаловали приговор. В Мосгорсуд поступило и кассационное представление от Генпрокуратуры, полагающей, что подсудимые должны отправиться в колонии, однако все они пока не рассмотрены.

Николай Сергеев