В октябре неделя отдыха на двоих в Сочи обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Туристы, планирующие осенний отдых в Сочи, должны быть готовы потратить от 29 тыс. руб. за неделю на двоих в октябре. Однако стоимость отпуска в более комфортабельных отелях может возрасти до 70 тыс. руб. и выше, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на генерального директора туроператора «Мультитур» Юлию Высоканову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным туристической компании, наиболее популярными направлениями в Сочи остаются Центральный район и Адлер, где расположены такие отели, как «Сириус», «Бархатные сезоны» и «Сочи Парк Отель». В межсезонье также наблюдается высокий спрос на санаторный отдых. Среди популярных здравниц выделяются санатории «Актер», «Южное Взморье» и военный санаторий «Сочинский».

Спрос на отдых в Сочи в октябре высок не только из-за пляжного сезона, который может продлиться до ноября, но и благодаря экскурсионным программам. Туристы активно бронируют поездки по Золотому кольцу, в Казань, Дагестан и Карелию. Цены на экскурсионные туры стартуют от 58,8 тыс. руб. на двоих за пятидневное путешествие.

«Ъ-Сочи» писал, что туристы стали «сильно заранее» бронировать номера в отелях Сочи на новогодние праздники. Среди россиян также спросом пользуются санатории, стоимость отдыха в которых может превышать 45 тыс. руб. за двоих.

Мария Удовик