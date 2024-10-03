Ограничения в аэропорту, старт отопительного сезона в Казани и повышение зарплат госслужащих Татарстана

Сегодня, 3 октября, с 6:00 в международном аэропорту Казани были введены ограничения на прием и отправку авиарейсов для обеспечения безопасности полетов. Рейсы из Омска, Хургады и Челябинска были перенаправлены в запасные аэропорты Самары и Бегишево. Ограничения действовали до 9:00, после чего работа возобновилась, однако 11 авиарейсов были задержаны. Аэропорт Бегишево, не работавший с 7:45, также возобновил свою деятельность с 9:33.

В Казани на проспекте Победы в надземном переходе установили новые антивандальные лифты для людей с ограниченными возможностями. Всего заменят 13 подъемных платформ в 6 переходах города. Лифты уже есть на пяти запланированных объектах. Работы завершат перед саммитом БРИКС.

Отопительный сезон в Казани начнется 7 октября. Это решение принято после многочисленных обращений, в том числе от социальных учреждений. На 6 октября подано 180 заявок на пуск тепла, отопление уже подключено в 143 учреждениях.

По итогам второго квартала 2024 года Татарстан занял 3-е место по количеству аварийных водителей, с 3,7% виновников ДТП. Лидерами стали Чувашия и Оренбургская область.

Минниханов подписал указы о повышении окладов госслужащих в Татарстане с 1 января 2025 года. Оклады министров увеличатся до 48 871 руб., а специалистов младшей группы — до 13 990 руб.

В Верхнеуслонском районе Татарстана планируют построить речной порт на правом берегу Волги, который будет принимать круизные лайнеры.

В Казани появится улица имени советского ученого Прокофия Зубца в Авиастроительном районе. Он участвовал в создании авиадвигателей для самолетов Ту-104А и Ту-104Б.

В Татарстане завершили уборку основных зерновых культур, намолотив 3,69 млн тонн с урожайностью 27,9 ц/га. Лидерами стали Буинский и Тетюшский районы.

Участок земли в жилом массиве Залесный Кировского района Казани площадью 450 тыс. кв. м и стоимостью 2 млрд руб. будет передан в госрезерв Татарстана безвозмездно.

Страны БРИКС пока не решили, будут ли талибы (движение запрещено в России, признано террористической организацией) участвовать в саммите в Казани. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что консенсуса по этому вопросу нет. Талибы ранее подали заявку на участие.

До 2 тысяч гостей саммита БРИКС разместят в двух домах микрорайона «Гаилэ» в Казани, среди них будут организаторы, журналисты, волонтеры и персонал.

Анар Зейналов