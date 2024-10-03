По итогам второго квартала 2024 года Чувашия заняла 1-е место по количеству аварийных водителей на дорогах, а Татарстан — 3-е место. Об этом сообщили «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чувашия и Татарстан стали лидерами по аварийности на дорогах

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Чувашия и Татарстан стали лидерами по аварийности на дорогах

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В рейтинге учитывали количество водителей региона, которые несколько раз стали виновниками ДТП. В Чувашии таких автомобилистов почти 4%. На второй позиции расположилась Оренбургская область, где доля аварийных водителей составила 3,8%. Доля повторных виновников ДТП в Татарстане составила 3,7%.

В топ-5 антилидеров также вошли Ульяновская область (3,6%) и Челябинская область (3,4%).

В среднем по России доля аварийных водителей снизилась и составила 2,43%.

Диана Соловьёва