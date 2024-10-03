В Республике Татарстан завершена уборка основных зерновых культур, в ходе которой намолочено 3,69 млн тонн зерна. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане завершилась уборочная кампания основных зерновых культур

Фото: Василий Александров, Коммерсантъ В Татарстане завершилась уборочная кампания основных зерновых культур

Фото: Василий Александров, Коммерсантъ

В 43 районах Татарстана уборочная кампания основных зерновых культур завершилась. Общий объем урожая составил 3,69 млн тонн при средней урожайности 27,9 ц/га. Зерновые были убраны с площади 1,3 млн га. Впереди остается обмолот кукурузы на площади около 43,6 тыс. гектаров.

Наибольший вклад в общий урожай внесли Буинский и Тетюшский районы, собравшие более 170 тысяч тонн, а Арский район — свыше 160 тысяч тонн.

Лидерами по урожайности стали Тетюшский (38,9 ц/га), Кукморский (37,8 ц/га) и Атнинский (34,4 ц/га) районы. Урожайность свыше 32 ц/га также показали Тукаевский, Балтасинский и Камско-Устьинский районы.

В конце августа премьер-министр — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров сообщил, что темпы уборки зерновых в Татарстане вдвое отставали от графика из-за неблагоприятных погодных условий.

Анар Зейналов