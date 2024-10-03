До 2 тысяч гостей саммита БРИКС разместят в домах микрорайона «Гаилэ»

В Казани к саммиту БРИКС готовят два многоквартирных дома в микрорайоне «Гаилэ», где смогут разместить до 2 тыс. человек. Это представители организаторов, журналисты, волонтеры и персонал, сообщает пресс-служба мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография До 2 тыс. гостей саммита БРИКС разместят в домах микрорайона «Гаилэ» Фото: Пресс-служба мэрии Казани До 2 тыс. гостей саммита БРИКС разместят в домах микрорайона «Гаилэ» Фото: Пресс-служба мэрии Казани Следующая фотография 1 / 2 До 2 тыс. гостей саммита БРИКС разместят в домах микрорайона «Гаилэ» Фото: Пресс-служба мэрии Казани До 2 тыс. гостей саммита БРИКС разместят в домах микрорайона «Гаилэ» Фото: Пресс-служба мэрии Казани

В одном из домов — 160 квартир, в другом — 554. Для удобства гостей помещения оснащаются мебелью, посудой, чайниками и микроволновыми печами. Ожидается, что в квартирах будет проводиться регулярная уборка, а также замена полотенец и постельного белья. Постояльцы смогут ознакомиться с правилами проживания и другой полезной информацией, включая карту, через специальный QR-код.

Первыми в квартиры заселились представители «Росконгресса». По просьбе гостей будет организована подача завтраков, которую обеспечит Департамент продовольствия и социального питания. Основное количество гостей ожидается ближе к началу саммита, который пройдет с 22 по 24 октября.

Работы по подготовке второго дома завершаются и должны быть окончены до 10 октября.

Ранее сообщалось, что в Казани началась подготовка итоговых документов и программы предстоящего саммита БРИКС.

Анар Зейналов