В Казани в надземном переходе на пр. Победы появились новые лифты

В Казани в надземном пешеходном переходе на пр. Победы рядом с ул. Академика Сахарова установили новые лифты. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Их оборудовали в утепленной шахте для граждан с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей и родителей с детскими колясками. Срок службы лифтов составит 25 лет. Их оборудовали антивандальными конструкциями. Внутри есть камеры видеонаблюдения, играет музыкальное сопровождение.

По итогам работ в Казани заменят 13 подъемных платформ в 6 надземных переходах. Лифты уже есть на пяти запланированных объектах. Работы в последнем переходе на ул. Фатыха Амирхана завершат в ближайшие дни.

Лифты смогли заменить благодаря подготовке Казани к октябрьскому саммиту БРИКС.

Диана Соловьёва