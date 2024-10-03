Минниханов подписал указы о повышении окладов госслужащих в Татарстане

С 1 января 2025 года в Татарстане увеличатся оклады государственных служащих и работников госорганов. Указы, регулирующие эти изменения, подписал президент республики Рустам Минниханов.

Размер ежемесячного денежного вознаграждения министра Татарстана будет увеличен до 48 871 руб. после индексации на 5%.

Должностной оклад специалиста третьего разряда в категории «обеспечивающие специалисты» младшей группы в территориальных органах исполнительной власти составит 13 990 руб.

Повышение касается также оклада секретарей руководителей территориальных органов, что также отразится на расчетах окладов работников, занимающихся техническим обеспечением.

Все новые меры начнут действовать с 1 января 2025 года.

Изменения затронут руководителей и служащих таких учреждений, как хозяйственный гостевой дом при управлении делами президента республики и музея-заповедника «Казанский Кремль».

Анар Зейналов