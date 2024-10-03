В Казани появится улица Прокофия Зубца

В Авиастроительном районе Казани одну из улиц назовут в честь советского ученого-конструктора авиационных двигателей Прокофия Зубца. Информация об этом появилась в сборнике документов мэрии.

Новая улица будет носить название «улица Прокофия Зубца» или «Прокофий Зубец урамы».

Прокофий Зубец являлся лауреатом Ленинской премии, Государственной премии СССР, заслуженным деятелем науки и техники РСФСР. Под руководством ученого в казанском бюро «Союз» разработали авиадвигатели для самолетов Ту-104А и Ту-104Б. Они позволили увеличить количество перевозимых на воздушных судах.

Диана Соловьёва