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В Верхнеуслонском районе Татарстана может появиться речной порт

В Верхнеуслонском районе Татарстана планируют построить речной порт на правом берегу Волги. Об этом рассказали в пресс-службе муниципального района.

Глава Верхнего Услона Евгений Варакин встретился сегодня с генеральным директором Флота Татарстана Романом Лизалиным. На встрече приняли решение разработать «дорожную карту» сотрудничества района и флота республики.

Планируется, что новый порт сможет принимать круизные лайнеры. Сейчас суда принимают дебаркадеры. Их собираются отремонтировать.

Новый порт позволит улучшить перевозки пассажиров и поможет в развитии сферы туризма в Верхнеуслонском районе. Предполагают, что речное сообщение между Казанью и Верхнеуслонским районом улучшится.

В Алексеевском районе планируют построить грузовой порт за 3 млрд руб. Для этого на Каме сделают искусственный земельный участок.

Диана Соловьёва

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