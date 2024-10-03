Андрей Турчак собрался с духами

Избранный в сентябре главой Республики Алтай бывший секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в четверг официально вступил в должность. В качестве губернатора он принес присягу уже в третий раз — первые два были в Псковской области. Господин Турчак сразу же определился со своим представителем в Совете федерации: новым сенатором стал Герой России, участник спецоперации майор Амыр Аргамаков. На церемонии инаугурации алтайский народный писатель Иван Белеков пожелал Андрею Турчаку на новом посту обрести поддержку алтайских духов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Республики Алтай Андрей Турчак

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Глава Республики Алтай Андрей Турчак

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Инаугурация Андрея Турчака состоялась через 25 дней после выборов главы Республики Алтай, на которых он победил с 74,1% голосов. К этому моменту почти все остальные губернаторы, принимавшие участие в сентябрьских выборах, уже вступили в должность. Последняя инаугурация — главы Волгоградской области Андрея Бочарова — запланирована на пятницу, 4 октября.

Для Андрея Турчака церемония чем-то принципиально новым не стала. Как он сам напомнил собравшимся в большом зале Национального драматического театра имени Кучияка, это уже третье его вступление в должность главы региона за последние 15 лет (в 2009 и 2014 годах он становился губернатором Псковской области). В зале находился Александр Бердников, возглавлявший Республику Алтай в 2006–2019 годах. Олега Хорохордина, которого господин Турчак сменил на посту руководителя Горного Алтая в июне 2024 года, среди зрителей не оказалось.

Клятву на верность народу Андрей Турчак дал, положив руку сразу на две Конституции — Российской Федерации и Республики Алтай.

«Благодарю каждого, кто поддержал меня в ходе голосования. Благодарю тех, кто проголосовал за других кандидатов. Обязательно в своей работе учту наказы, с которыми к ним обращались люди»,— пообещал он в своем выступлении.

Затем губернатор ожидаемо сообщил о решении направить своим представителем в Совет федерации Героя России, участника специальной военной операции (СВО) Амыра Аргамакова. Как ранее писал “Ъ”, гвардии майор Аргамаков был одним из трех кандидатов в верхнюю палату от Горного Алтая. Кроме него в «тройку» кандидата Турчака входили предыдущий сенатор от главы республики Татьяна Гигель и председатель контрольно-счетной палаты республики Эжер Малчинов.

Амыр Аргамаков в гражданском костюме со звездой Героя России тоже вышел на сцену. «Еще до вашего назначения руководителем региона вы активно занимались вопросом поддержки участников СВО и членов их семей. С приездом в Республику Алтай первым делом обратили внимание на расширение мер поддержки в нашем регионе. Благодаря вашим инициативам увеличена единовременная выплата контрактникам, всем участникам СВО из Республики Алтай. Они освобождены от уплаты налогов на землю и имущество, оказывается помощь семьям наших бойцов, регулярно отправляются гуманитарные грузы на передовую»,— поблагодарил майор Андрея Турчака.

Полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, основываясь на итогах выборов, сделал вывод, что жители Горного Алтая возлагают на нового руководителя «большие надежды и рассчитывают на ощутимые изменения в будущем».

Завершив свое выступление, он обратил внимание на божью коровку, севшую на трибуну во время доклада. Полпред посчитал это «красивым символом» и даже попытался отправить букашку в полет с помощью известной детской присказки.

Взявшая слово мэр Горно-Алтайска Ольга Сафронова доложила о первых результатах деятельности Андрея Турчака на посту руководителя региона. В их числе она назвала решение вопроса о газификации Чемальского района, строительство спортивной детской площадки в селе Тихонькая Усть-Коксинского района и нового стадиона в селе Сейка Чойского района, а также возобновление работы автопоезда «Здоровье» (мобильный комплекс по оказанию первичной медико-санитарной помощи).

Алтайский язык прозвучал со сцены дважды. Сначала удачи губернатору пожелал новый спикер Госсобрания (парламента) республики Эжер Ялбаков, который пообещал «выстраивать конструктивные рабочие отношения». А затем народный писатель Республики Алтай и экс-председатель Госсобрания Иван Белеков процитировал алтайский эпос с пожеланием: «Пусть духи Алтая всегда оберегают вас!» Он также обобщил впечатления земляков от предвыборных встреч с кандидатом Турчаком: «На Алтай прибыл большой руководитель, который на этом особом этапе развития республики является очень востребованным».

Валерий Лавский, Новосибирск