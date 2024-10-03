В Кремле поддержали назначение участников программы «Время героев» на госдолжности

Практика назначения участников программы «Время героев» на государственные должности продолжится, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос о следующих кадровых решениях он ответил, что это не одномоментный процесс и в нем «не может быть никакой кампанейщины».

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«Это процесс, который растянут по времени, все назначения носят рациональный абсолютно характер. Здесь нет и не может быть никакой кампанейщины. Это связано и с уровнем квалификации участников этой программы, и с процессом подготовки»,— сказал господин Песков в ходе пресс-кола.

Представитель Кремля добавил, что если у ветерана боевых действий есть желание возглавить государство и его кандидатура соответствует требованиям Конституции, то он может беспрепятственно принять участие в выборах.

Ранее сегодня, 3 октября, Андрей Турчак на церемонии вступления в должность главы Республики Алтай анонсировал назначение сенатором от региона участника специальной военной операции Амыра Аргамакова. Накануне, 2 октября, президент Владимир Путин назначил своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе еще одного участника СВО — бывшего председателя Народного совета ДНР Артема Жогу.

Программа «Время героев» стартовала 27 мая текущего года. Ее цель подготовить руководителей для органов власти и государственных корпораций из числа участников и ветеранов специальной военной операции. Для участия в первом потоке программы были отобраны заявки кандидатов, которые имеют наиболее релевантный управленческий опыт.

О назначении участников спецоперации на политические посты — в материале «Ъ» «Надстоящий полковник».

Александр Андреев