Артем Жога на посту полпреда УрФО будет опираться на военный опыт в ДНР

Новый полпред Уральского Федерального округа (УрФО) Артем Жога планирует на новом рабочем месте опираться на полученный опыт военной службы в Донецкой Народной республике (ДНР), сообщил он в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога и Владимир Путин во время встречи в связи с назначением на пост полпреда УрФО

Фото: пресс-служба президента РФ Артем Жога и Владимир Путин во время встречи в связи с назначением на пост полпреда УрФО

Фото: пресс-служба президента РФ

Он добавил, что рассчитывает на поддержку руководства УрФО и жителей уральских регионов. «Убежден, что наша совместная работа с губернаторами и главами муниципалитетов Урала будет эффективной. В своей работе буду максимально использовать опыт и знания друзей и коллег — участников президентской программы "Время героев", а также всех ребят, кто лично участвовал в СВО, коллег-депутатов Донбасса. Впереди — новые Zадачи и новые VыZоVы. Служу России!»,— рассказал Артем Жога.

Ранее он посетил Ханты-Мансийск во время поездки по регионам в качестве сопредседателя избирательного штаба Владимира Путина. По его словам, там семья Рещиковых обратилась к нему с предложением создать в одном из павильонов на ВДНХ музей, посвященный трудовым династиям России, и идея была поддержана президентом — первое собрание экспонатов было посвящено трудовым династиям Югры.

Напомним, Владимир Путин назначил председателя Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Артема Жогу полпредом УрФО, он сменил на посту Владимира Якушева, который покинул должность 24 сентября. Позднее господин Жога поблагодарил президента за оказанное доверие и сказал, что оправдает свое назначение на пост.

Ирина Пичурина