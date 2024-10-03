Артем Жога прокомментировал свое назначение полпредом УрФО

Новый полномочный представитель президента в Уральском Федеральном округе (УрФО) Артем Жога прокомментировал свое назначение на должность, опубликовав соответствующее видео в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Спасибо большое президенту РФ Владимиру Путину за оказанное доверие и назначение меня постоянным представителем УрФО. Я оправдаю это доверие: мы — солдаты, мы выполняем задачи, и наша линия фронта будет находиться там, где мы нужны своей Родине. Спасибо огромное»,— поблагодарил господин Жога.

Напомним, Владимир Путин назначил председателя Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Артема Жогу полпредом УрФО. Он сменил на посту Владимира Якушева, который покинул должность 24 сентября.

Ирина Пичурина