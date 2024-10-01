Главные новости за 1 октября. Сочи

Прокуратура Сочи утвердила обвинение по делу о мошенничестве в сфере строительства. Генерального директора коммерческой организации обвиняют в хищении более 128 млн руб. Жертвами стали 32 человека.

Сочинские спортсмены Данил Юрин и Андрей Капустин вместе с напарником из Новороссийска Егором Мирошниченко завоевали второе место на Всероссийских соревнованиях «Кубок Генерального прокурора РФ». Они отличились в командном зачете в составе краевой сборной.

В Сочи в следующую субботу, 12 октября, состоится финальный этап чемпионата Краснодарского края по автомобильным горным гонкам «Сочи 2024». В связи с этим в Лазаревском районе города временно ограничат движение.

В Сочи с начала 2024 года открыли 18 новых средств размещения. Из них три отеля категории «пять звезд».

Бывший председатель Третьего апелляционного суда общей юрисдикции, который расположен в Сочи, перешел на новую работу. Указом президента РФ Владимира Путина от 30 сентября Евгений Кузин назначен председателем Четвертого кассационного суда общей юрисдикции (находится в Краснодаре).

Специалисты Сочинского национального парка обнаружили уникальный барельеф на дольмене, не имеющий аналогов на Черноморском побережье Кавказа.

Синоптики предупреждают о неблагоприятных погодных условиях в Сочи. 2 октября в Сочи прогнозируются местами сильные дожди и грозы. Ветер может усилиться до 20 м/с.

Компания РЖД продлила курсирование ряда поездов измененным маршрутом по территории Курской области. В частности, по измененному маршруту продолжит ходить состав №360/359 Адлер — Калининград отправлением из Калининграда по 30 октября, из Адлера — по 31 октября.

Власти Сочи поручили региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Крайжилкомресурс» в скорейшие сроки освободить сортировочную площадку на улице Водораздельной.

Скоростное судно «Комета», курсирующее между Сочи, Геленджиком и Новороссийском, в октябре будет выполнять рейсы только между Сочи и Геленджиком.