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Похитивший 128 млн рублей директор компании пойдет под суд в Сочи

Прокуратура Сочи утвердила обвинение по делу о мошенничестве в сфере строительства. Генерального директора коммерческой организации обвиняют в хищении более 128 млн руб. Жертвами стали 32 человека, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Центральный районный суд Сочи направили уголовное дело против генерального директора одной из коммерческих компаний, которому предъявлены обвинения по ч. 3, ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество). Следствие установило, что с марта 2021 года по апрель 2024 года обвиняемый без разрешительных документов и без возможности предоставить апартаменты в строящемся комплексе завладел более 128 млн руб. 32 граждан.

В период с мая 2021 года по ноябрь 2022 года обвиняемый украл около 900 млн руб. у организации-заказчика при строительстве технического склада в Хабаровском крае, считает обвинение.

Потерпевшие уже подали исковые требования, чтобы возместить причиненный ущерб. В скором времени фигурант предстанет перед судом.

Ранее сообщалось, что в Сочи местного жителя осудили на пять лет. Сочинец продавал помещения в нежилом здании, которое он отдал под залог в банк. Мошенник завладел 60 млн руб. 18 граждан.

Мария Удовик

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