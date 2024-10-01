Председатель Третьего апелляционного суда в Сочи перешел на новую должность

Бывший председатель Третьего апелляционного суда общей юрисдикции, который расположен в Сочи, перешел на новую работу. Указом президента РФ Владимира Путина от 30 сентября Евгений Кузин назначен председателем Четвертого кассационного суда общей юрисдикции (находится в Краснодаре). Документ с информацией о назначении опубликован на официальном правовом портале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На новой должности господин Кузин проработает шесть лет. До этого он с 2018 года возглавлял Третий апелляционный суд общей юрисдикции. В новую должность председатель вступит 11 октября. До него суд в Краснодаре возглавлял Алексей Шишкин.

Евгений Кузин — кандидат юридических наук, окончил Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище. Судья первого квалификационного класса, полковник юстиции запаса.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал о кадровых перестановках в Южном таможенном управлении. Его возглавил Андрей Беляев. Управление, в частности, контролирует работу пропускного пункта «Адлер» на российско-абхазской границе.

Вячеслав Рыжков