В октябре судно «Комета» будет курсировать только между Сочи и Геленджиком

Скоростное судно «Комета», курсирующее между Сочи, Геленджиком и Новороссийском, в октябре будет выполнять рейсы только между Сочи и Геленджиком. Соответствующая информация опубликована на сайте перевозчика — компании «Водоходъ Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Также в компании предупредили, что 1 и 2 октября из-за плохой работы рейсы выполнять не будут. Пассажиры могут вернуть купленные на сайте билеты. Навигация планируется до 15 октября по погодным условиям.

В течение суток 1 и 2 октября в Сочи и Сириусе действует штормовое предупреждение по непогоде. На курорте возможны ливни, грозы, усиление ветра. В море могут формироваться смерчи. Службы Сочи работают в усиленном режиме.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что «Комета» между Сочи и Анапой завершила навигацию в 2024 году. Перевозки возобновят весной 2025 года. В текущем году они выполнялись с 1 июня по 1 августа.

Вячеслав Рыжков