Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Поезд Адлер – Калининград продолжит ходить в объезд Курской области

Компания РЖД продлила курсирование ряда поездов измененным маршрутом по территории Курской области. В частности, по измененному маршруту продолжит ходить состав № 360/359 Адлер – Калининград отправлением из Калининграда по 30 октября, из Адлера – по 31 октября, сообщает пресс-служба РЖД.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Поезд из Адлера в Калининград не будет останавливаться для посадки и высадки пассажиров на станциях Курчатов, Льгов-Киевский, Дмитриев-Льговский, Комаричи, Навля. Также по измененным маршрутам будут ходить поезда № 141/142 Москва – Курск и № 203/204 Санкт-Петербург – Белгород. Изменения продлятся до конца октября.

В компании уточнили, что пассажиров проинформируют об изменениях через смс-сообщения. Билеты с отмененных станций можно будет вернуть без дополнительных сборов и плат.

Об изменении маршрута поезда Адлер – Калининград первоначально сообщали в начале августа. Меру объяснили соображениями безопасности.

Вячеслав Рыжков

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...