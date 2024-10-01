Поезд Адлер – Калининград продолжит ходить в объезд Курской области

Компания РЖД продлила курсирование ряда поездов измененным маршрутом по территории Курской области. В частности, по измененному маршруту продолжит ходить состав № 360/359 Адлер – Калининград отправлением из Калининграда по 30 октября, из Адлера – по 31 октября, сообщает пресс-служба РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Поезд из Адлера в Калининград не будет останавливаться для посадки и высадки пассажиров на станциях Курчатов, Льгов-Киевский, Дмитриев-Льговский, Комаричи, Навля. Также по измененным маршрутам будут ходить поезда № 141/142 Москва – Курск и № 203/204 Санкт-Петербург – Белгород. Изменения продлятся до конца октября.

В компании уточнили, что пассажиров проинформируют об изменениях через смс-сообщения. Билеты с отмененных станций можно будет вернуть без дополнительных сборов и плат.

Об изменении маршрута поезда Адлер – Калининград первоначально сообщали в начале августа. Меру объяснили соображениями безопасности.

Вячеслав Рыжков