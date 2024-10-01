Под Сочи ученые обнаружили уникальный барельеф со сценой охоты на дольмене
Специалисты Сочинского национального парка обнаружили уникальный барельеф на дольмене, не имеющий аналогов на Черноморском побережье Кавказа. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Фото: пресс-служба Сочинского национального парка
Находка стала сенсацией благодаря дополнительному обследованию мегалитов, проводимому в рамках создания реестра дольменов Большого Сочи. Исследование проводили Константин Глазов из Субтропического научного центра РАН и Михаил Кудин из Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований.
Ученые осматривали корытообразный дольмен в районе реки Аше, ранее исследованный несколько раз. При помощи направленного света им удалось выявить масштабный рисунок на его поверхности. На барельефе видно, как собака преследует олениху с детенышем, пока двое охотников с луками сидят в засаде. Также ученые выявили антропоморфные фигуры — предположительно, танцующие птицеобразные существа.
Вся композиция расположена на крупной и тщательно обработанной ложнопортальной стороне размером 1,75 на 1,20 м. Она украшена неглубокими выступами и ложной втулкой, размещенной в центре. Дольмен вырезан из цельного куска песчаника, который находится на краю склона. Просторная камера покрыта массивной плитой толщиной более полуметра. Из-за значительной массы и близости ранее протекавшего ручья конструкция со временем сместилась вниз по склону, что привело к ее наклону. В результате передняя сторона с настоящим отверстием оказалась частично погруженной в землю.
Наиболее детально композицию смогли показать с использованием фотограмметрии и 3D-обработки. Это поможет в дальнейшем исследовании других мегалитических памятников.