Спортсмены из Сочи и Новороссийска завоевали серебро «Кубка Генпрокурора РФ»

Сочинские спортсмены Данил Юрин и Андрей Капустин вместе с напарником из Новороссийска Егором Мирошниченко завоевали второе место на Всероссийских соревнованиях «Кубок Генерального прокурора РФ». Они отличились в командном зачете в составе краевой сборной, рассказал в своем Telegram-канале министр спорта Кубани Серафим Тимченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В течение пяти дней стрелки из 47 регионов страны соревновались в мастерстве стрельбы из лука в Сириусе. За это время они успели выпустить более 100 тыс. стрел и поразить более 700 целей, отметил господин Тимченко.

Спортивная сборная Краснодарского края показала хорошие результаты в дисциплине блочный лук. Среди юниоров до 21 года в личном зачете второе место занял Данил Юрин из Красноармейского района. Также серебро завоевала сборная команда региона.

В общекомандном зачете победу одержали лучники из Забайкальского края. На втором месте сборная Москвы, на третьем — Якутии.

Соревнования проходили на стадионе «Фишт». Генпрокурор России Игорь Краснов наградил победителей и призеров на церемонии закрытия днем накануне, 30 сентября.

Вячеслав Рыжков