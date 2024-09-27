Чистая прибыль ВТБ выросла в августе на 57%

Чистая прибыль банка ВТБ (MOEX: VTBR) по МСФО в августе увеличилась на 40,6 млрд руб., до 338,5 млрд руб. Это на 56,8% больше по сравнению с показателем за июль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Отчетность банка опубликована на его сайте. В материалах указано, что чистая прибыль в период с января по август остается ниже аналогичного показателя за прошлый год на 3,6%.

Чистые процентные доходы ВТБ в августе уменьшились на 32,3%, до 46,5 млрд руб. За восемь месяцев показатель сократился на 25,5% и составил 378,2 млрд руб. Чистая процентная маржа в августе составила 1,9%, с начала года — 2%.

Комиссионные доходы по итогам восьми месяцев достигли 160 млрд руб. (+14,6%). Прочие операционные доходы ВТБ составили 158,3 млрд руб. (–2,3%).

О деятельности ВТБ — в материале «Ъ FM» «Партнерство сужает границы».

Петр Бузлаев