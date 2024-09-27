Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Чистая прибыль ВТБ выросла в августе на 57%

Чистая прибыль банка ВТБ (MOEX: VTBR) по МСФО в августе увеличилась на 40,6 млрд руб., до 338,5 млрд руб. Это на 56,8% больше по сравнению с показателем за июль.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Отчетность банка опубликована на его сайте. В материалах указано, что чистая прибыль в период с января по август остается ниже аналогичного показателя за прошлый год на 3,6%.

Чистые процентные доходы ВТБ в августе уменьшились на 32,3%, до 46,5 млрд руб. За восемь месяцев показатель сократился на 25,5% и составил 378,2 млрд руб. Чистая процентная маржа в августе составила 1,9%, с начала года — 2%.

Комиссионные доходы по итогам восьми месяцев достигли 160 млрд руб. (+14,6%). Прочие операционные доходы ВТБ составили 158,3 млрд руб. (–2,3%).

О деятельности ВТБ — в материале «Ъ FM» «Партнерство сужает границы».

Петр Бузлаев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...