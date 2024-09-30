Главные новости за 30 сентября. Сочи

Адвокаты бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского намерены обжаловать возбуждение уголовного дела против экс-мэра. Защита считает, что дело возбуждено незаконно.

В Сочи к концу 2024 года увеличат количество платных парковочных мест до 2 тыс. Такие места расположат на 73 улицах.

В рамках Конгресса молодых ученых в Сириусе начали исследование, которое может стать основой для оптимизации транспортных систем не только в регионе, но и за его пределами.

Вечером в воскресенье, 29 сентября, на пляже «Горный Воздух» в Сочи 61-летний отдыхающий из Норильска утонул во время шторма. В связи с трагедией СУ СК России по Краснодарскому краю инициировал проверку.

В сентябре 2024 года интенсивность транспортного потока на федеральной трассе А-147 Джубга — Сочи снизилась по сравнению с августом, однако остается высокой — выше нормативов. На разных участках интенсивность снизилась от 8 до 26%.

В зоне от Анапы до Магри с 1 до 2 октября ожидаются смерчи. Во вторник и среду в целом в Краснодарском крае прогнозируют мощные атмосферные явления. Синоптики предупреждают о сильных дождях, ливнях с грозами и градом, а также о порывистом ветре, скорость которого может достигать 20–25 м/с. В Сочи и Сириусе также прогнозируют сильный дождь с грозой.

Центральный районный суд Сочи вынес приговор местному жителю, признанному виновным в совершении 18 эпизодов мошенничества, в результате которых граждане потеряли более 60 млн руб.

С начала 2024 года в Сочи зафиксировали 823 случая незаконного оборота табачной продукции. Специалисты изъяли свыше 50 тыс. пачек сигарет, а сумма наложенных взысканий составила около 4 млн руб.

Бывший глава Сочи Алексей Копайгородский не получал выгоду от сделок с землей, которые вменяют ему в вину. На этом настаивает защита экс-мэра, доводы приводятся в апелляционной жалобе.