Интенсивность движения на трассе Джубга – Сочи снизилась от 8% до 26%

В сентябре 2024 года интенсивность транспортного потока на федеральной трассе А-147 Джубга – Сочи снизилась по сравнению с августом, однако остается высокой – выше нормативов. На разных участках интенсивность снизилась от 8% до 26%, сообщает пресс-служба ФКУ «Черноморье».

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В августе максимальное количество транспортных средств на посту Магри зафиксировано на уровне 24,6 тыс. в Дагомысе – около 50,5 тыс. В сентябре значения составили 18,6 тыс. и 46,4 тыс. соответственно.

«Очевидно, что даже к концу сентября автомобильный трафик ближе к административному центру города значительно выше нормативного, который для этой дороги должен составлять 17 тыс. автомобилей в сутки. Кроме того, статистика вновь подтверждает данные ГАИ о том, что внутригородской трафик формируется в основном местными, а не приезжими из других регионов», – отмечается в публикации.

В «Черноморье» напомнили также, что на трассе А-148 Дублер Курортного проспекта ведутся дорожные работы. Здесь меняют слои износа на всем протяжении трассы.

В начале сентября сообщалось, что автодорожный трафик на юге России, в том числе и в Сочи, стабильно увеличивается на 10% ежегодно. Трафик растет с начала 2022 года.

Вячеслав Рыжков