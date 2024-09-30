Обманувшего 18 человек на 60 млн рублей жителя Сочи осудили на пять лет

Центральный районный суд Сочи вынес приговор местному жителю, признанному виновным в совершении 18 эпизодов мошенничества, в результате которых граждане потеряли более 60 млн руб. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе судебного разбирательства установили, что в 2018 году злоумышленник передал в залог банку нежилое здание в Сочи для получения кредита на сумму более 9,1 млн руб. Однако в 2020 году после того, как подсудимый понял, что на сооружение наложили обременения, он предпринял попытку продать помещения, вводя потенциальных покупателей в заблуждение относительно законности сделок.

Сочинец обещал своим жертвам право собственности на приобретенные помещения, но после получения денежных средств от 1,5 до 6,8 млн руб. обещанные права жертвы так и не получили. В результате его действий пострадали 18 граждан. Общая сумма убытков превысила 60 млн руб. Житель Сочи также не погашал задолженности перед банком.

Злоумышленника обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности). Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на пять лет с отбыванием в колонии общего режима.

Иски потерпевших рассмотрят в рамках гражданского судопроизводства. Суд также сохранил арест на имущество осужденного. Приговор пока не вступил в законную силу.

Мария Удовик