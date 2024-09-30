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С начала года в Сочи зарегистрировали более 800 дел о незаконном обороте табака

С начала 2024 года в Сочи зафиксировали 823 случая незаконного оборота табачной продукции. Специалисты изъяли свыше 50 тыс. пачек сигарет, а сумма наложенных взысканий составила около четырех млн руб., сообщила на круглом столе в редакции «Ъ-Кубань» начальник отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Краснодарской таможни Оксана Демина.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По данным Краснодарской таможни, за аналогичный период прошлого года специалисты зафиксировали 724 административных правонарушения. Сумма административных наказаний превысила восемь млн руб.

Наибольшее количество нарушений зафиксировали на таможне в Адлере. По фактам контрабанды правоохранительные органы возбудили восемь уголовных дел, связанных с изъятием 13 тыс. пачек сигарет.

Ранее сообщалось, что в Адлере сотрудники таможни остановили «Мерседес», в крыше которого обнаружили тайник с более 2,4 тыс. пачек контрабандных сигарет. Табачную продукцию направили на экспертизу.

Мария Удовик

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