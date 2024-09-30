Защита бывшего мэра Сочи утверждает, что он не получал выгоду от сделок с землей

Бывший глава Сочи Алексей Копайгородский не получал выгоду от сделок с землей, которые вменяют ему в вину. На этом настаивает защита экс-мэра, доводы приводятся в апелляционной жалобе, пишет «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В жалобе сказано, в частности, что экс-глава курорта был задержан в связи с тем, что очевидцы указали на него как на лицо, совершившее преступление. Однако, по мнению адвокатов, показаний таких лиц в суд по избранию господину Копайгородскому меры пресечения предоставлено не было, а в ходатайстве следователя они также якобы не указаны.

Защита настаивает также, что одна из свидетелей показала, что продала один земельный участок (вмененный в вину экс-мэру) за 7 млн руб. другому человеку. По мнению адвокатов, если и было лицо, которое получило выгоду при операциях с участком, то это не господин Копайгородский.

Также защита обратила внимание на тот факт, что в ходатайстве следствия указано, что Алексей Копайгородский не признал вину, что указывает на возможность оказания им давления на свидетелей или возможности воспрепятствования производству по уголовному делу. Адвокаты считают эту часть ходатайства необоснованной.

Ранее сообщалось, что защита бывшего главы курорта обжалует возбуждение уголовного дела. Также адвокаты заявляют, что задержание прошло с нарушениями.

Вячеслав Рыжков