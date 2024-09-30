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По факту гибели туриста на пляже в Сочи проводят проверку

Вечером в воскресенье, 29 сентября, на пляже «Горный Воздух» в Сочи 61-летний отдыхающий из Норильска утонул во время шторма. В связи с трагедией СУ СК России по Краснодарскому краю инициировал проверку, «Ъ-Сочи» рассказали в пресс-службе ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Территориальным следственным отделом СК России по Краснодарскому краю по факту гибели мужчины проводится проверка, следователем СК устанавливаются обстоятельства произошедшего», — уточнили в ведомстве.

Спасателей не было на пляже в момент происшествия, сообщили очевидцы в соцсетях. Первую помощь пострадавшему якобы оказала прохожая без медицинского образования. Несмотря на оперативное прибытие бригады скорой помощи спасти мужчину не удалось. В полиции Сочи уточнили «Ъ-Сочи», что турист умер по причине сердечного приступа.

Ранее сообщалось, что на пляже в Сочи погиб неизвестный мужчина. СК России инициировал проверку.

Мария Удовик

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