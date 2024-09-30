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Математики разрабатывают идеальную транспортную схему для Сириуса

В рамках Конгресса молодых ученых в Сириусе начали исследование, которое может стать основой для оптимизации транспортных систем не только в регионе, но и за его пределами. Об этом сообщает пресс-служба федеральной территории.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В конце сентября на базе Образовательного центра «Сириус» лучшие математики России представили проект по моделированию идеальной схемы транспортного движения. Презентация прошла в заключительный день конгресса.

Ректор АНО «Университет Иннополис» Александр Гасников уточнил, что первые изменения в транспортной инфраструктуре могут появиться уже в течение года. На начальном этапе планируют провести работу с дорожной разметкой.

В процессе работы над проектом специалисты опирались как на международный, так и на российский опыт в области моделирования транспортных систем. Господин Гасников отметил важность изучения современных решений, которые могут внедрить для повышения эффективности транспортного движения.

Уникальность проекта заключается в компактности территории Сириуса, что позволяет эффективно тестировать и внедрять новые подходы. По словам эксперта, это создает удобные условия для научных исследований.

Мария Удовик

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