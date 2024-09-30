Защита экс-главы Сочи Копайгородского обжалует возбуждение уголовного дела

Адвокаты бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского намерены обжаловать возбуждение уголовного дела против экс-мэра. Защита считает, что дело возбуждено незаконно, пишет «РИА Новости» со ссылкой на адвоката господина Копайгородского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Защита считает, что дело возбуждено незаконно, в материалах — «фальсифицированное постановление о возбуждении уголовного дела». По мнению адвоката, задержание также прошло с нарушениями.

Ранее сообщалось, что в деле обвиняемого в хищении земельных участков экс-мэра обнаружены неустановленные соучастники. Защита уже пыталась обжаловать арест господина Копайгородского, однако суд оставил бывшего главу города под стражей до 18 ноября 2024 года.

Также сообщалось, что фигуранта планируют проверить на причастность к иным преступлениям. В случае подтверждения ему будут предъявлены новые обвинения.

Вячеслав Рыжков