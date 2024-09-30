Количество платных парковочных мест в Сочи увеличат до двух тысяч

В Сочи к концу 2024 года увеличат количество платных парковочных мест до 2 тыс. Такие места расположат на 73 улицах, сообщили в пресс-службе администрации города.

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«Реализация полного комплекса мероприятий по введению платного парковочного пространства на 73 улицах с дополнительным обустройством свыше 2 тыс. парковочных мест запланирована на конец 2024 год»,— рассказали в мэрии.

По состоянию на 26 сентября на территории курорта действует более 1,9 тыс. парковочных мест. Для инвалидов оборудованы 256 участков, 108 мест бесплатны.

О расширении зоны платных парковок в Сочи в администрации города сообщали в конце июля. С 5 августа они начали функционировать на улицах Роз и Воровского в Центральном районе курорта. Тарифы варьируются в зависимости от района. Летом они составляли 100 руб. в час — в Центральном районе, 80 руб. — в Адлерском и 48 руб. — в Хостинском.

Вячеслав Рыжков