Метеорологи прогнозируют смерчи над морем у берегов Магри

В зоне от Анапы до Магри с 1 до 2 октября ожидаются смерчи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Во вторник и среду, 1 и 2 октября, в Краснодарском крае прогнозируют мощные атмосферные явления. Синоптики предупреждают о сильных дождях, ливнях с грозами и градом, а также о порывистом ветре, скорость которого может достигать 20-25 м/с.

В Сочи и Сириусе также прогнозируют сильный дождь с грозой. Скорость ветра в этот период может достигать 20 м/с. По поручению главы города Андрея Прошунина все службы перевели на усиленный режим работы, оперативный штаб контролирует ситуацию в городе.

Специалисты настоятельно рекомендуют местным жителям и гостям края на улице избегать крупных объектов и стараться найти укрытие в ямах или углублениях. Если вы оказались в автомобиле, оставьте его и спрячьтесь в кювете или ближайшем укрепленном здании.

После стихии не трогайте оборванные провода и избегайте поврежденных зданий. В случае экстренной ситуации звоните по номерам 112 или 101 для получения помощи.

Мария Удовик