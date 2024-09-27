Главные новости за 27 сентября. Сочи

Бывшего главу Сочи Алексея Копайгородского планируют проверить на причастность к иным преступлениям. В случае подтверждения бывшему мэру Сочи будут предъявлены новые обвинения.

Ночью 27 сентября в санатории «Аквалоо» произошел конфликт, закончившийся поножовщиной. Одного из мужчин ударили ножом в печень.

Аэропорт Сочи сообщил о переходе на отечественную платформу видеонаблюдения. В воздушной гавани завершили масштабную модернизацию системы видеонаблюдения, в рамках которой осуществлена полная замена устаревшего оборудования на современную платформу с централизованным управлением отечественного производства.

На таможенном посту МАПП Адлер сотрудники Краснодарской таможни остановили минивэн, в тайнике которого обнаружили более 2,4 тыс. пачек контрабандных сигарет, прибывших из Абхазии.

В связи с недавними сообщениями на федеральном телеканале председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин инициировал доклады от руководителей следственных подразделений в Краснодарском крае и Республике Дагестан. В эфире одного из федеральных телеканалов сообщили об исчезновении жителя Екатеринбурга, который летом этого года вылетел из Сочи, но так и не прибыл домой.

Бывший глава Сочи Алексей Копайгородский обжаловал решение Мещанского районного суда Москвы об аресте на два месяца. Защита подала апелляцию 27 сентября, следует из данных в картотеке суда.

Суд оставил бывшего советника главы Сочи Родиона Пищура под арестом еще на месяц. В его отношении продолжается расследование уголовного дела о предоставлении мест для захоронения на городских кладбищах за взятки.

В Сочи прошел оперштаб по вопросам стабилизации обстановки с временными перебоями водоснабжения в Центральном и Хостинском районах. Ранее горожане жаловались на перебои в соцсетях. По этому поводу МУП «Водоканал» курорта собрал срочное совещание.