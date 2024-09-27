Экс-советнику мэра Сочи продлили арест по делу о «кладбищенской мафии»

Суд оставил бывшего советника главы Сочи Родиона Пищура под арестом еще на месяц. В его отношении продолжается расследование уголовного дела о предоставлении мест для захоронения на городских кладбищах за взятки, напомнили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Пищур пробудет под стражей как минимум до 30 октября. Первоначально его арестовали в начале августа текущего года.

Как считает следствие, бывший советник главы Сочи и шесть его подельников устанавливали стоимость за место на кладбище до 3 млн руб. Правоохранители заявляли, что экс-советнику помогали начальник похоронного отдела Станислав Гармаш и другие чиновники. Якобы получить места на городском кладбище могли только те, кто за них платил.

Ранее сообщалось, что бывший глава Сочи Алексей Копайгородский подал апелляционную жалобу на решение московского суда об аресте. Экс-мэра взяли под стражу до 18 ноября.

Вячеслав Рыжков