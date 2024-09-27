В «Водоканале» Сочи собрали срочное совещание из-за перебоев с водоснабжением

В Сочи прошел оперштаб по вопросам стабилизации обстановки с временными перебоями водоснабжения в Центральном и Хостинском районах. Ранее горожане жаловались на перебои в соцсетях. По этому поводу МУП «Водоканал» курорта собрал срочное совещание, рассказали в пресс-службе предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Ответственные службы предприятия пояснили на совещании, что часть жителей курорта может столкнуться с ограничениями воды из-за временного истощения водоносных горизонтов на главном водозаборе, где производится добыча ресурса для Центрального и Хостинского районов. Причина — аномально жаркое и засушливое лето, которое наблюдалось в этом году по всей территории РФ, в том числе на территории почти всех муниципальных образований Краснодарского края»,— объяснили в «Водоканале».

Также на предприятии отметили, что средняя загрузка в средствах размещения летом составляла 89%. Большой поток туристов дал дополнительную нагрузку на систему водоснабжения двух районов. Помимо этого, отметили специалисты, на большинстве артезианских скважин отмечается падение дебета.

На предприятии отметили, что технологи ведут круглосуточную работу по восстановлению водного баланса в инженерной инфраструктуре. В срочном порядке разрабатывается дополнительный перечень мероприятий по стабилизации ситуации с водоснабжением.

Вячеслав Рыжков