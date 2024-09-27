Сочинский аэропорт перешел на отечественную платформу видеонаблюдения

Аэропорт Сочи сообщил о переходе на отечественную платформу видеонаблюдения. В воздушной гавани завершили масштабную модернизацию системы видеонаблюдения, в рамках которой осуществлена полная замена устаревшего оборудования на современную платформу с централизованным управлением отечественного производства, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что теперь более 750 камер подключены к системе SecurOS. Специалисты обеспечили непрерывный мониторинг всех ключевых зон аэровокзального комплекса. Данные с камер видеонаблюдения обрабатывают на серверах SecurOS под управлением отечественной операционной системы Astra Linux.

Ранее сообщалось, что пригородный маршрут Сочи — Аэропорт Сочи стал пятым по популярности пригородным маршрутом СКЖД. Им воспользовались 975 тыс. человек за восемь месяцев 2024 года.

Вячеслав Рыжков