В аквапарке Лоо в ходе ночного конфликта сочинец получил ножевое ранение

Ночью 27 сентября в санатории «Аквалоо» произошел конфликт, закончившийся поножовщиной. Одного из мужчин ударили ножом в печень, рассказал «Ъ-Сочи» источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В результате конфликта потерпевший получил непроникающее ножевое ранение в области печени. На место прибыли медики и полицейские. Все участники конфликта задержаны. Пострадавшему оказали необходимую помощь. Нападавшего доставили в полицию.

Ранее в полиции Краснодара рассказывали о сочинце, в которого стреляли после нереализованных эскорт-услуг. Житель курорта обратился в полицию с заявлением о мошенничестве после того, как стал жертвой обмана.

Вячеслав Рыжков