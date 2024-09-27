Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В аквапарке Лоо в ходе ночного конфликта сочинец получил ножевое ранение

Ночью 27 сентября в санатории «Аквалоо» произошел конфликт, закончившийся поножовщиной. Одного из мужчин ударили ножом в печень, рассказал «Ъ-Сочи» источник в правоохранительных органах.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В результате конфликта потерпевший получил непроникающее ножевое ранение в области печени. На место прибыли медики и полицейские. Все участники конфликта задержаны. Пострадавшему оказали необходимую помощь. Нападавшего доставили в полицию.

Ранее в полиции Краснодара рассказывали о сочинце, в которого стреляли после нереализованных эскорт-услуг. Житель курорта обратился в полицию с заявлением о мошенничестве после того, как стал жертвой обмана.

Вячеслав Рыжков

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...