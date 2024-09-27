В Адлере пресекли попытку контрабанды более 2,4 тыс. пачек сигарет в крыше авто

На таможенном посту МАПП Адлер сотрудники Краснодарской таможни остановили минивэн, в тайнике которого обнаружили более 2,4 тыс. пачек контрабандных сигарет, прибывших из Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тайник в крыше остановленного автомобиля

Фото: пресс-служба Южного таможенного управления Тайник в крыше остановленного автомобиля

Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

В ходе проверки транспортного средства сотрудники таможни совместно с пограничниками остановили микроавтобус марки Mercedes Benz Sprinter. Перевозчик прибыл из Республики Абхазия.

Начальник таможенного поста МАПП Адлер Алексей Быков пояснил, что в процессе досмотра специалисты обнаружили табачные изделия в полости между крышей и обшивкой микроавтобуса. После демонтажа части обшивки работники таможни извлекли более 2,4 тыс. пачек сигарет марки Apsny Mentol, имеющих абхазские акцизные марки.

Перевозчик предусмотрел специальный механизм для доступа к тайнику — тканевые ремни, которые использовали для извлечения контрабандного груза. В результате операции сигареты и автомобиль, использованный для их перевозки, изъяли. Табачную продукцию направили на экспертизу. Сейчас специалисты проводят проверку для принятия решения о привлечении нарушителя к ответственности.

Мария Удовик