Как сообщил на пресс-конференции начальник отделения ДПС и розыска отдела Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу майор полиции Антон Попов, большая часть ДТП с электросамокатами приходится на подростков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подростки стали основными нарушителями среди самокатчиков в Екатеринбурге

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Подростки стали основными нарушителями среди самокатчиков в Екатеринбурге

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

«Чаще всего нарушителями становятся молодые люди мужского пола и на сегодня, к сожалению, это лица, не достигшие 18 лет, у которых недостаточно сформировано правосознание. В этом году к административной ответственности было привлечено 3,8 тыс. лиц, управляющих СИМами, а в 2023 году — 3,5 тыс. лиц»,— отметил господин Попов.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что за сезон текущего года было совершено 112 ДТП с СИМами, что почти на 30% ниже показателей аналогичного периода прошлого года.

Анастасия Таначева