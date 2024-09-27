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Подростки стали основными нарушителями среди самокатчиков в Екатеринбурге

Как сообщил на пресс-конференции начальник отделения ДПС и розыска отдела Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу майор полиции Антон Попов, большая часть ДТП с электросамокатами приходится на подростков.

Подростки стали основными нарушителями среди самокатчиков в Екатеринбурге

Подростки стали основными нарушителями среди самокатчиков в Екатеринбурге

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Подростки стали основными нарушителями среди самокатчиков в Екатеринбурге

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

«Чаще всего нарушителями становятся молодые люди мужского пола и на сегодня, к сожалению, это лица, не достигшие 18 лет, у которых недостаточно сформировано правосознание. В этом году к административной ответственности было привлечено 3,8 тыс. лиц, управляющих СИМами, а в 2023 году — 3,5 тыс. лиц»,— отметил господин Попов.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что за сезон текущего года было совершено 112 ДТП с СИМами, что почти на 30% ниже показателей аналогичного периода прошлого года.

Анастасия Таначева

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